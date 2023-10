Cinque videogiochi da giocare se ti piace Assassin's Creed

Avete giocato tutti, ma proprio tutti gli Assassin's Creed e adesso state cercando qualcosa di molto simile in grado di restituire le stesse vibe? Innanzitutto complimenti, perché di Assassin's Creed ce ne sono a decine in giro, incluso il recentissimo Mirage, ma senza tergiversare ulteriormente vi offriamo 5 esempi di giochi molto simili alla produzione di Ubisoft!

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra

Probabilmente non c'è nulla di più simile ad Assassin's Creed dei due videogiochi della serie La Terra di Mezzo sviluppata da Monolith Productions per conto di Warner Bros. Games. Pensate che nel 2014 uno sviluppatore di Assassin's Creed 2 ha anche accusato Monolith di avergli copiato le animazioni! Polemiche a parte, L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra sono due ottimi action/adventure rispettosi nei confronti dell'opera di J.R.R. Tolkien, nonché molto simili ad Assassin's Creed in molte delle loro meccaniche: grandi open world, strutture su cui arrampicarsi, torri di sincronizzazione e approccio stealth. Non temete però, non sono delle copie carbone, dal momento che condiscono il tutto con un sistema di combattimento alla Arkham, assedi su larga scala e il pluricelebrato Nemesis System.

Ghost of Tsushima

Al tempo ci siamo chiesti se Ghost of Tsushima fosse una copia di Assassin's Creed. Un copia non lo è affatto, ma è indubbio che l'esclusiva per PS4 e PS5 di Sucker Punch abbia diversi punti in comune con la saga degli Assassini, il che la rende particolarmente adatta a chi vuole qualcosa di simile. Tanto per cominciare, Ghost of Tsushima è consigliato a tutti coloro che vogliono immergersi in un'altra epoca, un'opportunità concessa da tutti gli Assassin's Creed. La produzione PlayStation vi accompagna nel 13° secolo sull'Isola di Tsushima, al largo delle coste occidentali del Giappone, finita nelle mire espansive dei Mongoli. Il protagonista è Jin Sakai, un samurai che rinnega il suo credo per diventare un fantasma che agisce nell'ombra e si muove di soppiatto proprio come gli Assassini di un tempo. Nell'open world di Ghost of Tsushima rivestono un ruolo importante anche l'esplorazione e la liberazione degli avamposti, ma comunque trovano spazio anche dinamiche inedite per Assassin's Creed come i Duelli 1v1 ad alto stampo cinematografico.

Immortals Fenyx Rising

Se avete adorato Assassin's Creed Odyssey e vi è venuta voglia di rigettarvi nella mitologia greca in un ambiente open world, allora vi consigliamo di rimanere in casa Ubisoft e provare Immortals Fenyx Rising. Immortals Fenyx Rising ricorda molto da vicino anche Zelda, ma vi assicuriamo che è adatto anche ai fan del nuovo corso di Assassin's Creed, che ritroveranno nei suoi vibranti panorami la medesima impostazione open world, tanti equipaggiamenti da sbloccare per potenziare il proprio personaggio (in linea con la svolta action RPG del trittico Origins, Odyssey e Valhalla) e l'esaltazione di un cultura distante dalla nostra. In questo caso parliamo di mitologia greca nell'accezione più fantasy del termine. Fun fact: Immortals Feny Rising è stato ispirato da un bug di Assassin's Creed Odyssey! L'illuminazione è arrivata quando, durante lo sviluppo di Odyssey, un bug ha causato l'apparizione di una ciurma composta da uomini con un occhio solo, che ricordavano molto da vicino dei ciclopi!

Restando in casa Ubisoft, vi consigliamo anche i Far Cry e i Watch Dogs, che con le dovute differenze (il primo è uno sparatutto in prima persona, il secondo un TPS con la passione dell'hacking) sono dotati della stessa identica impostazione dell'open world made in Ubi. Ci sembra doverosa anche una citazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, che nonostante la sua anzianità consigliamo a chi di Assassin's Creed ha amato il parkour.

The Witcher 3 Wild Hunt

L'incredibile successo di The Witcher 3: Wild Hunt è probabilmente tra i principali motivi che hanno convinto Ubisoft ha modificare l'impostazione della sua serie da un classico action/adventure con meccaniche parkour/stealth ad action RPG. Dunque, se gradite il nuovo corso di Assassin's Creed, troverete del gioco di CD Projekt RED una valida alternativa... oltre che un capolavoro. The Witcher 3: Wild Hunt offre, proprio come Assassin's Creed, un enorme open world da esplorare, avamposti da liberare e molteplici quest da completare. La sfera RPG è maggiormente sviluppata rispetto alla serie degli Assassini, tuttavia risultano essere assenti le meccaniche parkour e lo stealth. In compenso, potete vivere una storia sicuramente più appassionante di quella raccontata nei più recenti Assassin's Creed.

Horizon Zero Dawn e Forbidden West

Chiudiamo la rassegna tornando in casa Sony per consigliarvi Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West (e le rispettive espansioni). In particolare, sono indicati per coloro che hanno gradito le meccaniche RPG, il design dell'open world e le traversate delle recenti iterazioni di Assassin's Creed. Entrambi i giochi offrono meccaniche RPG, un sistema di dialogo a scelta multipla, un open world con molteplici punti di interesse, un gameplay basato sul loot e un sistema di combattimento fluido che consente di passare al bisogno da scontri ravvicinati ad attacchi a distanza con l'arco, oltre che meccaniche stealth che permettono di avvicinarsi di soppiatto ai nemici. Le differenze più grosse risiedono nel setting e, ovviamente, nel bestiario, dato che in Horizon bisogna abbattere delle possenti bestie meccaniche!