Cinque giochi perfetti per Nintendo Switch Lite in un video

Da anni dominatrice indiscussa del segmento portatile, la casa di Kyoto ha sferrato l'attacco definitivo lanciando sul mercato anche Nintendo Switch Lite, sorellina minore della console ibrida che rinuncia completamente alle funzionalità casalinghe per risultare appetibile ai giocatori che preferiscono giocare lontano dal televisore di casa.

Le due console condividono l'intera libreria software, ma è innegabile che ci sono alcuni giochi più adatti al gaming in mobilità di altri. Abbiamo così deciso di selezionare cinque differenti titoli che secondo noi sono particolarmente indicati per essere fruiti mentre viaggiate, quando siete in fila all'ufficio postale o, semplicemente, vi trovate rannicchiati sotto le coperte, e che riescono a splendere anche sullo schermo da 5,5 pollici della nuova console.

Il primo gioco che ci è venuto in mente è stato The Legend of Zelda Link's Awakening, remake dell'omonimo titolo che, non a caso, è apparso per la prima volto proprio su una console portatile, il leggendario Game Boy. Impossibile non consigliarvi anche Super Mario Maker 2: portandovelo in giro, potrete dare libero sfogo alla vostra immaginazione ovunque e in qualsiasi momento, senza interrompere la creazione delle vostre opere. E gli altri? Li lasciamo scoprire a voi! Trovate il nostro video speciale sui cinque giochi perfetti per Nintendo Switch Lite in cima a questa notizia, buona visione!