Cinque giochi da provare subito in attesa che esca Diablo 4

Se siete in attesa di poter mettere le mani su Diablo 4 e volete assolutamente giocare qualche titolo simile, vi proponiamo una piccola lista di action RPG con cui ingannare il tempo.

Path of Exile

È ormai cosa nota a tutti gli appassionati di hack 'n' slash: l'unico gioco che è riuscito nel tempo a rivaleggiare con il secondo Diablo è Path of Exile. Si tratta di un action RPG dal gameplay molto simile a quello della serie Blizzard, con in aggiunta un albero delle abilità particolarmente complesso e grazie al quale è possibile realizzare build articolate. Il titolo viene inoltre aggiornato costantemente con nuove modalità, equipaggiamento e altri contenuti in maniera del tutto gratuita e proprio di recente vi abbiamo parlato delle novità introdotte da Path of Exile Crucible. Non dimentichiamo inoltre che ath of Exile è completamente gratis e, pur includendo alcuni acquisti in app, è possibile scaricarlo e giocare senza limitazioni su PC (Steam), PlayStation e Xbox.

Torchlight 2

Malgrado lo scarso successo ottenuto dal terzo capitolo e da Infinite, la versione gratuita per mobile, la serie di Torchlight è sempre stata apprezzata dai videogiocatori e viene spesso considerata una valida alternativa. Più nello specifico, Torchlight 2 è stato il più amato dalla community e in un periodo nel quale Diablo 3 non se la passava benissimo è riuscito a ritagliarsi una buona fetta di mercato. Ovviamente chi si appresta a giocare il secondo episodio di questa serie deve farlo con la consapevolezza che il supporto è ormai terminato e, una volta terminata la campagna principale, è possibile trascorrere qualche ora nell'endgame a caccia di equipaggiamento di alto livello, magari in compagnia di altri giocatori grazie alla cooperativa.

Darksiders Genesis

Dal momento che l'uscita di Diablo 4 non è poi così lontana, qualcuno potrebbe desiderare un titolo la cui longevità è più contenuta rispetto ad un prodotto potenzialmente infinito come Path of Exile. A questo proposito, potrebbe essere una buona idea giocare a Darsiders Genesis, lo spin-off della nota serie che si trasforma in un Diablo-like per un massimo di due giocatori, i quali vestono i panni di Conflitto (personaggio mai visto negli altri capitoli) e Guerra. Ognuno dei due protagonisti è dotato di uno stile di gioco unico, visto che uno dei cavalieri utilizza armi da fuoco e l'altro è specializzato nelle armi bianche. Se amate il brand e gli action RPG, vi suggeriamo di darli una possibilità.

Minecraft Dungeons

Un altro ottimo esponente del genere solitamente sottovalutato per via dell'IP a cui appartiene è Minecraft Dungeons. Questa rivisitazione in chiave hack 'n' slash del titolo a cubetti è davvero ben fatta e, vista la presenza di numerosi livelli di difficoltà, è perfetta sia per gli esperti del genere che vogliono un'esperienza che gli dia pane per i loro denti che per i più giovani, i quali magari hanno poca dimestichezza con prodotti di questo tipo. Potrebbe quindi trattarsi anche di un gioco perfetto per far avvicinare qualcuno agli action RPG. Vi ricordiamo inoltre che il gioco è gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass e non è da escludere che l'abbiate riscattato nel corso del mese di marzo 2023 grazie a PlayStation Plus.

Diablo Immortal

Pur con i suoi problemi dovuti alle microtransazioni, Diablo Immortal è probabilmente il prodotto più simile a Diablo 4. La versione mobile della serie Blizzard Entertainment è free to play e può essere scaricata senza costi aggiuntivi sia su Android e iOS (iPhone e iPad) che su PC, tramite l'applicazione Battle.net. Proprio come il quarto capitolo di Diablo, Immortal propone contenuti stagionali, Battle Pass e un'impostazione da MMO, la quale prevede che in giro per il mondo di gioco vi siano altri utenti con cui collaborare, magari per completare un evento pubblico oppure eliminare un world boss. Non escludiamo inoltre che in futuro possano arrivare collaborazioni fra Diablo 4 e Immortal che permetteranno di ottenere ricompense esclusive in entrambi i titoli, quindi potrebbe non essere una cattiva idea completare almeno la campagna del free to play. Sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Diablo Immortal.