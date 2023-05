Cinque giochi per PSP con una grafica da PlayStation 2!

Uscita alla fine del 2004, PSP ha venduto oltre 70 milioni di esemplari, un buon successo dunque tanto è vero che PlayStation Portable viene ora ricordata come una delle migliori console mai prodotte da Sony.

All'epoca si parlava di "una PlayStation 2 in formato tascabile" e questo era certamente vero per alcuni giochi, come su ogni console del resto non mancavano titoli capaci di spremere l'hardware fino all'ultima goccia. Ecco cinque giochi usciti su PSP che potevano tranquillamente essere scambiati per giochi PS2, risoluzione a parte, ovviamente.

God of War Ghost of Sparta

Un piccolo miracolo, Ghost of Sparta non ha assolutamente niente da invidiare (anzi) a God of War II, uscito su PS2 nel 2007 e considerato il canto del cigno della console Sony, un titolo tecnicamente in grado di mostrare le piene potenzialità di PlayStation 2. Preceduto da God of War Chains of Olympus nel 2008, Ghost of Sparta esce due anni dopo spingendo al limite la piccola PSP. Un gioco con un framerate granitico, forte anche di una direzione artistica di alto profilo. Non a caso Ready at Dawn avrebbe dato vita pochi anni dopo a quella perla di The Order 1886 per PS4.

SoulCalibur Broken Destiny

Un picchiaduro tecnicamente molto evoluto e sebbene Broken Destiny non fosse ispirato come i suoi predecessori, si faticava a credere che un gioco del genere girasse su PSP e non su PS2. Peccato per qualche (sporadico) rallentamento di troppo durante l'esecuzione di alcune mosse, ma probabilmente era davvero impossibile chiedere di più all'hardware di PSP.

Metal Gear Solid Peace Walker

Peace Walker è uno dei giochi più acclamati di Hideo Kojima, tanto che secondo molti avrebbe meritato ben altre fortune e ben altri palcoscenici. Tecnicamente molto curato, con modelli poligonali avanzatissimi e ambientazioni ricche di dettagli, Metal Gear Solid Peace Walker è indubbiamente un gioco che non avrebbe sfigurato su PS2 e secondo molti, nemmeno su PS3, almeno a inizio generazione. Peccato per la bassa risoluzione che rovina un pochino l'esperienza.

Motorstorm Arctic Edge

La serie Motorstorm era molto popolare su PS3 e Sony decise di svilupparne un capitolo per PSP, convertito poi su PlayStation 2. E non a caso, dal momento che Arctic Edge era sì un gioco portatile ma con un engine particolarmente avanzato, sopratutto per quanto riguarda la fisica e il modello di guida.

Grand Theft Auto Liberty City Stories & Vice City Stories

Anche in questo caso parliamo di due giochi usciti su PSPUn comparto grafico in linea con quello di GTA San Andreas per PS2 unito all'azzeccata direzione artistica targata Rockstar Games e alla ancora più incredibile colonna sonora. Due gioielli!