Cinque giochi single player da tenere d'occhio nel 2023

Il 2022 ci ha regalato diversi giochi di grande spessore, con Elden Ring e God of War Ragnarok che si sono rivelati i simboli degli ultimi 12 mesi appena trascorsi. Tuttavia è tempo di guardare al prossimo futuro, ad un 2023 che già da ora sembra promettere scintille.

L'elenco dei giochi in uscita nel 2023 è infatti ricchissimo, con diverse produzioni che già hanno una data d'uscita confermata, e soprattutto per gli amanti delle esperienze single player c'è così tanto di interessante da andare oltre l'imbarazzo della scelta. Ecco dunque 5 giochi single player da tenere d'occhio durante il nuovo anno:

Final Fantasy XVI

Il nuovo kolossal di Square Enix promette di infuocare la prossima estate. Trailer dopo trailer, Final Fantasy XVI appare sempre più ricco e convincente, e quanto finora confermato dallo studio nipponico sui contenuti dell'opera (che si prospetta anche dai toni più maturi e violenti rispetto ai predecessori) fa ben sperare sul successo del nuovo esponente della storica serie, che punta ad elevare ancora più in alto l'asticella qualitativa in ambito Action/RPG.

Hogwarts Legacy

Nonostante qualche intoppo e rinvio, l'Action/RPG targato Avalanche Software ambientato nell'universo di Harry Potter vuole porsi come l'esperienza videoludica definitiva per tutti gli amanti delle opere letterarie di J.K. Rowling e delle relative trasposizioni cinematografiche. Incantesimi, atmosfere magiche ed anche un elevato grado di personalizzazione per personaggi e mondo circostante sono soltanto alcuni degli ingredienti che promettono di rendere Hogwarts Legacy un'opera avvincente.

Star Wars Jedi Survivor

Seguito dell'apprezzatissimo Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo capitolo della serie realizzata da Electronic Arts e Respawn Entertainment (conoscete la storia dello studio Respawn?)punta a dimostrarsi più cupo nelle atmosfere e profondo nelle meccaniche di gioco. I giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Cal Kestis, ancora in lotta contro l'Impero attraverso la galassia e maturato considerevolmente con il passare degli anni. Il suo nuovo viaggio merita senza dubbio di essere vissuto, soprattutto se Star Wars Jedi Survivor perfezionerà in tutto il predecessore come sembra voler fare.

Starfield

Doveva essere il gioco di punta Xbox per il 2022, ma purtroppo il kolossal sci-fi di Bethesda ha rimandato l'appuntamento al 2023. Starfield è al momento ancora sprovvisto di una nuova data definitiva, tuttavia ciò non toglie che sia già da ora tra le produzioni più ambiziose e promettenti della nuova annata. Con un'intera galassia da esplorare e tantissimi pianeti da scoprire, l'opera in arrivo su PC e Xbox Series X/S vuole offrire non solo innumerevoli combattimenti dall'alto tasso di coinvolgimento, ma anche e soprattutto un marcato focus sull'esplorazione, intrattenendo i giocatori per svariate decine di ore.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Forse il gioco più atteso di tutto il 2023, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom punta a riprendere quanto già fatto con l'immenso Zelda Breath of the Wild per espanderlo ulteriormente, perfezionando ancora di più uno dei giochi più importanti e seminali dell'ultimo decennio. Un obiettivo estremamente ambizioso, ma che sembra pienamente alla portata di Nintendo, pronta a sconvolgere ancora una volta i suoi fan regalando loro un'altra opera imprescindibile per Nintendo Switch. Ma in verità si potrebbero fare ancora diversi nomi tra i giochi single player che meritano le attenzioni del pubblico. Gli appassionati PlayStation fremono dalla voglia di scoprire nuovi dettagli su Marvel's Spider-Man 2 confermato per il prossimo autunno, come di vedere quale sarà l'impatto di Horizon Call of the Mountain al debutto di PlayStation VR2.Per gli amanti degli Action/RPG anche Wo Long Fallen Dynasty è degno di attenzione, mentre chi predilige i Soulslike non vede l'ora di scoprire le qualità di Lies of P. Infine, anche in ambito Survival Horror c'è tanta carne al fuoco: ecco i tre giochi horror da tenere d'occhio nel 2023 (link), soprattutto se prediligete le produzioni single player.