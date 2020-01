Cinque giochi usciranno dal catalogo Xbox Game Pass a fine gennaio

Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio 2020 hanno trovato spazio produzioni come Tekken 7 e GTA V ma per una serie di giochi in arrivo ci sono di conseguenza anche titoli pronti ad abbandonare il servizio Microsoft.

Nella sezione "Presto non più disponibili" di Xbox Game Pass sono ora comparsi cinque titoli che si apprestano dunque a non far più parte del catalogo nel giro di poche settimane, probabilmente i giochi in questione verranno rimossi dalla lineup Game Pass a fine gennaio.

Cinque i giochi citati: Resident Evil 4, Tomb Raider Definitive Edition, Saints Row The Third, L'Ombra di Mordor Game of the Year Edition e Tom Clancy's The Division. Si tratta evidentemente di produzioni poco giocate o per i quali sono scaduti i diritti di permanenza sul Pass, non rinnovati con i rispettivi publisher.

Nelle ultime settimane Microsoft si è detta estremamente contenta dei risultati raggiunto con Xbox Game Pass, questo rappresenterà un pilastro della strategia della casa di Redmond anche nel prossimo futuro con Xbox Series X e Project xCloud. Grazie a Game Pass i consumatori possono scoprire una varietà di giochi e generi diversi mentre gli sviluppatori possono dar vita alla loro visione certi di trovare un pubblico ricettivo e pronto ad esplorare nuove varietà e possibilità.