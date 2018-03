Cinque nuovi filmati approfondiscono il lore di God of War

Nella giornata di oggi,hanno pubblicato cinque nuovi filmati dedicati a, attesissima nuova avventura di Kratos in dirittura d'arrivo il 20 aprile in esclusiva su PlayStation 4.

I cinque capitoli di questa serie di filmati, che vi abbiamo riporato in cima e in calce alla notizia, permettono in questo caso di approfondire il background narrativo su cui si baserà la nuova opera dei ragazzi di Santa Monica. Se in tutto il resto della serie abbiamo seguito Kratos lungo le sue battaglie e i suoi deicidi all'interno della mitologia greca, in questo nuovo episodio della saga vivremo per la prima volta la suggestiva ambientazione norrenna. Per riuscire a familiarizzare al meglio con i nuovi scenari, gli sviluppatori hanno quindi ben pensato di pubblicare questa serie di video.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che God of War sarà pubblicato in esclusiva PlayStation 4 il 20 aprile 2018. Parlando del loro nuovo titolo, gli sviluppatori hanno affermato di aver tratto ispirazione da Bloodborne per realizzare il level design di God of War, che apparentemente si presenterà più complesso e variegato rispetto al passato. La software house ha inoltre confermato che non ci sarà una modalità New Game Plus, una mancanza compensata da un considerevole quantitativo di attività secondarie da svolgere al termine della campagna principale.