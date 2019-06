Cinque team su Marvel's Avengers: è il più grande progetto di Crystal Dynamics

Nel corso dell'E3 2019, è stato ufficialmente presentato al pubblico Marvel's Avengers, nuovo grande progetto videoludico ispirato ai Vendicatori della Casa delle Idee.

Nei giorni successivi alla fiera losangelina, sono emersi ulteriori dettagli in merito alla produzione di Crystal Dynamics, che si presenta come la più ambiziosa mai realizzata da quest'ultima. A confermarlo, è il responsabile della software house, Chris Amos, nel corso di un'intervista concessa al portale Games Industry. Al suo interno, dichiara infatti: "Dal nostro punto di vista, è la cosa più grande che abbiamo mai fatto". Per lo sviluppo di Marvel's Avegers, ben cinque diversi team hanno infatti unito le proprie forze e la propria esperienza. Oltre al team di Crystal Dynamics con sede presso Redwood Shores, è stato aperto fondato un nuovo gruppo, denominato Crystal North West, con sede a Bellevue. A questi, si aggiungono l'olandese Nixxes, Eidos Montreal e Square Enix Japan.



Per sviluppare Marvel's Avengers, Crystal Dynamics ha inoltre avuto necessità di reclutare al suo interno nuovi talenti, tra i quali Amos cita:

Shaun Escayg : ex Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), riveste il ruolo di direttore creativo;

: ex Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), riveste il ruolo di direttore creativo; Dave Fifiels : game director con esperienza su IP quali Halo e Call of Duty, collabora alla realizzazione del comparto multiplayer;

: game director con esperienza su IP quali Halo e Call of Duty, collabora alla realizzazione del comparto multiplayer; Vince Napoli: occupatosi di God of War, riveste il ruolo di lead combat designer;

Il progetto videoludico vedrà i videogiocatori avventurarsi non solo entro i confini del pianeta Terra , per conoscere le prime impressioni di Everyeye, vi consigliamo la lettura della nostra anteprima di Marvel's Avengers , a cura di Francesco Fossetti.