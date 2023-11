Cinque videogiochi bellissimi ambientati in Giappone, da Okami a Ghost of Tsushima

Il Giappone è una costante del nostro medium preferito. Non solo perché per anni ha rappresentato il centro dell'intero mercato videoludico (ancora oggi ricopre un ruolo di primo piano), ma anche perché, affascinante com'é, ha funto da ambientazione principale in così tanti videogiochi che tenerne il conto è impossibile.

Convenite con noi che eleggere i migliori videogiochi ambientati in Giappone è un'impresa che rasenta l'impossibile, essendocene una marea tutti diversissimi tra loro, senza contare inoltre il ruolo decisivo che ricoprono i gusti personali. Ma dato che a noi piacciono le selezioni (e i dibattiti costruttivi che possono creare) abbiamo ugualmente scelto di pescare cinque notevoli esempi di videogiochi ambientati in Giappone. Beccatevi la nostra cinquina, ma poi vogliamo leggere anche le vostre!

Onimusha Warlords

Chi vi scrive è incredibilmente legato alla serie di Capcom e alla sua rappresentazione del Giappone Feudale del periodo Sengoku, nel quale personaggi e fatti realmente esistiti vengono rielaborati alla luce di elementi sovrannaturali. Onimusha Warlords, il primo capitolo della serie, vede il samurai Samanosuke Akechi combattere contro un esercito di demoni, i Genma, i quali hanno resuscitato in temibile signore della guerra Nobunaga Oda. Sullo sfondo, gli iconici paesaggi rurali giapponesi mutati dalla magia demoniaca ma ancora orfani della tecnologia che sarebbe arrivata solo molti secoli dopo.

Persona 5 Royal

Quel capolavoro che risponde al nome di Persona 5 Royal ci trasporta tra i banchi di scuola, permettendoci di vivere le tipiche dinamiche giovanili che da sempre sono centrali nella produzione letteraria, televisiva e cinematografica giapponese. Ma non finisce mica qui! Di notte, svestendo i panni dei liceali, i protagonisti formano i Phantom Thieves of Heart, un singolare gruppo di ladri che si addentra nelle menti delle persone per rubare la fonte dei loro desideri malevoli. Persona 5 Royal dipinge quindi una Tokyo contemporanea fortemente corrotta, che non aspetta altro che essere purificata.

Okami

Profondamente differente dai videogiochi che trovate in questa lista, Okami unisce miti e leggende per raccontare la storia della dea del sole shintoista Amaterasu, scesa nel mondo degli umani in forma di lupo per salvarli dall'oscurità. Il mondo di Okami è una bellissima, stilizzata rappresentazione del Giappone feudale, con panorami e intricate architetture dipinte a mano che non possono lasciare che esterrefatti.

Yakuza 0

Pochi giochi sono in grado di restituire l'atmosfera cittadina del Giappone contemporaneo come Yakuza. Passeggiare tra le strade di Kamurocho, affollate da persone, bancarelle, ristoranti e neon che accecano gli occhi, è un'esperienza che qualsiasi amante della cultura nipponica dovrebbe vivere. La fittizia Kamurocho della serie Yakuza è ispirato al reale distretto di Kabukichō a Shinkuju, nella città metropolitana di Tokyo. Abbiamo scelto Yakuza 0 poiché, vista la sua natura di prequel, può rappresentare un'ottimo punto d'ingresso nella saga per tutti coloro che non l'hanno mai giocata.

Ghost of Tsushima

Tra i più grandi vanti della produzione interna dei PlayStation Studios, Ghost of Tsushima restituisce un'ammaliante rappresentazione dell'Isola di Tsushima del tredicesimo secolo, che si è vista invasa dal poderoso esercito mongolo guidato da Khoytum Khan. I panorami restituiti dall'opera di Sucker Punch lasciano letteralmente senza fiato per composizione e palette cromatica, restituendo un forte senso di appartenenza al giocatore, che viene ancor più invogliato a scacciare l'invasore, e prestandosi a diversi momenti contemplativi, di pausa e rigenerazione.