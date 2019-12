I cinque videogiochi più visti su YouTube nel 2019

Nonostante Twitch sia ormai da anni una solida realtà nel mondo gaming, YouTube continua a rappresentare una delle principali fonti per la visualizzazione di video come trailer, gameplay e approfondimenti legati al mondo dei videogiochi

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e YouTube rende nota la classifica dei cinque giochi più visti in assoluto sulla piattaforma negli ultimi dodici mesi. Al primo posto troviamo Minecraft con 100.2 miliardi di visualizzazioni (miliardi, esatto, avete letto bene) con a seguire Fortnite (60.9 miliardi) e l'immortale GTA V con 36.9 miliardi di visualizzazioni. Chiudono la Top 5 Garena Free Fire (29.9 miliardi) e Roblox con 29.6 miliardi di visualizzazioni.

Dalla classifica mancano titoli molto popolari che in un modo o nell'altro hanno segnato l'anno che sta per terminare, pensiamo a Borderlands 3, Gears 5, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro Shadows Die Twice o Anthem, solamente per citarne alcuni.

La Top 5 dei giochi più visti di YouTube conferma il trend legato al successo inarrestabile di Minecraft, Fortnite e Grand Theft Auto V, tre dei titoli più popolari di tutti i tempi. Garena Free Fire è molto popolare in Asia e Medio Oriente mentre Roblox è spesso oggetto di video da parte di YouTuber molto popolari, da qui l'impennata di visualizzazioni.