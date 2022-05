Cip e Ciop Agenti Speciali accusato di aver rubato una fan art di Kingdom Hearts

Cip e Ciop sono dei frequentatori abituali dei giochi di Kingdom Hearts, essendo apparsi in innumerevoli episodi della serie nel ruolo dei meccanici della Gummiship. Non stupisce affatto quindi scoprire che gli autori del nuovissimo film Cip e Ciop Agenti Speciali abbiano deciso di omaggiare Sora... peccato che, forse, l'abbiano fatto nel modo sbagliato.

Il nuovo film per Disney Plus - qui la nostra recensione di Cip e Ciop: Agenti Speciali - omaggia in maniera estensiva la cultura pop, specialmente in una scena che mostra una parete ricca di indizi. Ognuno di essi rappresenta un riferimento ad un personaggio famoso, come ad esempio la coda di Pikachu, i baffi di Yosemite Sam e... i capelli di Sora. Qui casca l'asino: secondo gli accusatori del web, gli autori del film, piuttosto che ridisegnare da zero l'iconica pettinatura, avrebbero copiato e incollato quella di una fanart dell'artista olandese kimbolie12, disponibile su DevianArt. Il taglio dei capelli sembra essere effettivamente identico, come dimostra una comparativa con le immagini fianco a fianco realizzata da un utente. Secondo l'accusa, quindi, Disney si sarebbe limitata a ritagliare i capelli dal disegno per poi applicarli nel film, regolando a dovere l'illuminazione e i filtri.

Kimbolie12, manco a dirlo, non avrebbe fornito alcuna autorizzazione, quindi adesso la comunità è curiosa di scoprire il parere di Disney, la quale non si è ancora espressa sulla faccenda. Non escludiamo che possa essersi trattato di un errore: un'artista della casa di Topolino potrebbe anche aver scambiato quella fan art per un'illustrazione ufficiale. Restiamo in attesa di un commento di Disney.