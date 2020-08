Circle of Football debutta su Steam ed è gratis per un periodo limitato

Il team italiano Yonder (già autore di Circle of Sumo e Circle of Sumo Online Rumble) e Fantastico Studios hanno pubblicato Circle of Football su Steam in Accesso Anticipato e per festeggiare questo traguardo il gioco sarà gratis per un periodo di tempo limitato

"Circle Of Football è un gioco di calcio frenetico, competitivo, multiplayer online e locale, che permette fino a 4 giocatori di competere in match decisamente deliranti. La particolarità di questo gioco sta nel suo gameplay basato sulla fisica. I giocatori si lanciano sulla palla e sugli avversari come palle rimbalzanti. Un'altra caratteristica chiave è la varietà dei campi da calcio. In Circle of Football tutto può diventare il campo: una strada trafficata, una fattoria, un aeroporto... Ogni scenario ha le sue peculiarità e le sue meccaniche."

Potete scaricare Circle of Football gratis da Steam, come detto l'offerta è valida solamente per un periodo limitato non meglio specificato, trascorso questo lasso di tempo il gioco sarà a pagamento, dunque se siete interessati vi consigliamo di scaricarlo subito. Circle of Football è in fase di sviluppo anche per Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 con uscita prevista durante l'autunno, nello stesso periodo la versione PC lascerà la fase Accesso Anticipato e debutterà in versione definitiva.