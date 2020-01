Circle of Sumo Online Rumble è ora disponibile gratis in Accesso Anticipato su PC

Da pochi giorni è disponibile in Accesso Anticipato su Steam e in via del tutto gratuita Circle of Sumo Online Rumble, un interessante picchiaduro online che consente ai giocatori di tutto il mondo di sfidarsi in dei combattimenti a base di Sumo.

Una volta avviata la partita, sarete chiamati a selezionare uno tra gli otto Sumotori disponibili per poi essere catapultati in una delle cinque stravaganti arene create dai ragazzi di Yonder, team di sviluppo che ha dato vita al gioco. Le arene sono a forma di cerchio, ma nonostante la loro forma prevedibile nascondono numerosi trabocchetti e oggetti che possono alterare il corso delle partite. Magma, acqua e botole sono solamente alcuni degli esempi! I Sumotori si differenziano invece per le diverse statistiche di rapidità, forza e accelerazione.

Il multiplayer online supporta un massimo di 4 giocatori: trionfa chi, rimanendo l'ultimo in piedi nell'arena, per primo riesce a vincere cinque round. È anche prevista una modalità classificata, nella quale dovrete sfidare gli altri giocatori per competere nelle classifiche globali.

Circle of Sumo: Online Rumble è disponibile gratuitamente in Accesso Anticipato su Steam, e può essere scaricato da questo indirizzo. Il lancio della versione definitiva è prevista durante i primi mesi di quest'anno, anche su Nintendo Switch. Sull'ibrida di Kyoto è già disponibile all'acquisto Circle of Sumo, al prezzo di 9,99 euro.