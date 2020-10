Circle of Sumo Online Rumble: il picchiaduro gratis spancia su Steam e Switch

La software house italiana di Yonder festeggia la crescente popolarità di Circle of Sumo Online Rumble, il loro ultimo picchiaduro disponibile su PC e Switch. Dalla fase Early Access al lancio ufficiale, il titolo ha infatti raggiunto un totale di circa 78.000 giocatori, un risultato insperato per i suoi autori.

Con una media di 100 giocatori in contemporanea che spanciano in multiplayer nelle arene di Circle of Sumo, il team di Yonder guarda perciò con fiducia al futuro grazie anche allo spazio ottenuto tra i New and Trending Games della pagina principale di Steam.

In occasione dell'arrivo su PC del titolo, avvenuto all'inizio dell'anno, Stefano Calzati ha curato la prova di Circle of Sumo Online Rumble per tratteggiare i contorni e i contenuti di questo progetto che, lo ricordiamo, è disponibile nella sua forma finale dal 17 ottobre su PC e Nintendo Switch.

Su Steam e Nintendo eShop potete scaricare in via del tutto gratuita la nuova fatica di Yonder: il gioco propone cinque arene con trabocchetti e oggetti che, se ottenuti e impiegati col giusto tempismo, possono ribaltare le sorti di ogni incontro tra Sumotori digitali. Qualora foste interessati, fate un salto nelle arene multiplayer di Circle of Sumo e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto: intanto, vi lasciamo al video e alle ultime immagini confezionate dagli autori nostrani.