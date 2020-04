Circola il trailer d'annuncio di Assassin's Creed Ragnarok, ma è palesemente un falso

Cresce l'attesa per l'annuncio del prossimo capitolo della serie Assassin's Creed: mentre Ubisoft continua a tacere, sono sempre di più le voci a favore di una nuova avventura ambientata nel Nord Europa all'epoca dei Vichinghi e intitolata Ragnarok.

Come sempre accade in questi casi,qualcuno sta cercando di approfittare del grande hype venuto a generarsi attorno al gioco: il canale YouTube GameSelect Trailer ha infatti confezionato un filmato che tenta di spacciarsi per il trailer dell'annuncio ufficiale di Assassin's Creed Ragnarok per PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Il video è stato caricato lo scorso 29 marzo (forse in occasione del primo aprile?) ma continua a circolare. Basta un'analisi superficiale per rendersi conto che si tratta di un falso: per tutta la sua durata viene mostrato solamente un modello poligonale di una donna, che sembra somigliare davvero molto a Rita Repulsa, celebre villain dei Power Rangers ben noto ai nostri lettori cresciuti negli anni '90. Il logo che appare al termine, inoltre, non sembra essere realizzato in maniera molto professionale. Se siete curiosi di vederlo, potete seguire il link allegato in calce a questa notizia.

La verità è che Assassin's Creed Ragnarok (o Valhalla?), nonostante continui a comparire tra le pieghe del web, non è mai stato annunciato in via ufficiale. Gli ultimi capitoli della serie sono stati svelati in occasione dell'E3, fiera che quest'anno non si svolgerà a causa dell'emergenza sanitaria globale. Difficile, quindi, prevedere i piani di Ubisoft, anche se la casa francese ha espresso la volontà di organizzare un evento digitale in sostituzione della conferenza che avrebbe dovuto tenere all'E3 2020.