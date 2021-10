Circuit Superstars è finalmente disponibile su PC e Xbox One, presto la versione PS4

Dopo un lungo periodo di early access, Circuit Superstars è finalmente disponibile nella sua versione finale. L'interessante racing game pubblicato da Square Enix Collective e sviluppato da Original Fire Games fa il suo esordio su PC e Xbox One, mentre la versione per PS4 arriverà più avanti.

Arrivato su PC in early access all'inizio dello scorso marzo, Circuit Superstars fa oggi il suo esordio su PC e console nella sua versione finale e completa: il particolare racing game edito da Square Enix Collective e sviluppato dal team di Original Fire Games si pone l'obbiettivo di celebrare gli sport motoristici, offrendo ai giocatori un ampio spettro di categorie disponibili tra cui GT Racing, Eurotrucks, Rallycross, una grafica in stile "Micro Machines" ed un gameplay che si pone nel giusto mezzo tra simulazione ed esperienza arcade. Non mancano infine una modalità multiplayer online che permette di sfidare fino a 12 giocatori reali, il multiplayer locale con split screen e le ormai immancabili sfide settimanali.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che Circuit Superstars è disponibile da oggi su PC (via Steam) e Xbox One, mentre la versione per PlayStation 4 non ha ancora una data di uscita ufficiale.