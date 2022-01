Circuit Superstars: il racing arcade di Square Enix disponibile su PS4

Square Enix e lo sviluppatore Original Fire Games hanno annunciato ufficialmente che Circuit Superstars, racing di stampo arcade con visuale dall'alto, è adesso disponibile anche su PlayStation 4. Già uscito negli scorsi mesi su Xbox One e PC, con l'arrivo della nuova versione è stato pubblicato anche un nuovo trailer di riconoscimenti.

Gli autori confermano che gli utenti PS4 potranno giocare in cross-play con i i giocatori PC e Xbox, con 12 veicoli a disposizione per gareggiare su 19 diversi tracciati ambientati in 13 scenari differenti. All'interno di Circuit Superstars sono inoltre disponibili livree personalizzabili per auto e piloti, oltre a caschi e celebrazioni di vittoria da sbloccare salendo di livello. Tra le modalità di gioco presenti troviamo rallycross, monoposto a ruote scoperte, camion ecompetizioni GT; ulteriori contenuti gratis arriveranno nel prossimo futuro.

Circuit Superstars è un racing game in stile Micro Machines, ispirato anche ad altri classici del genere quali Death Rally e VS Racing, che offre una giocabilità arcade mescolata con il realismo delle simulazioni motoristiche. Oltre alle competizioni pensate per il giocatore singolo, non manca nemmeno un corposo multiplayer: si può giocare online sfidando utenti di tutto il mondo, ma è presente anche un multiplayer locale in split-screen come ai vecchi tempi, dove fino a 4 giocatori possono sfidarsi in frenetiche corse all'ultima curva.