Circuit Superstars, tornano le corse pazze in stile Micro Machines

Circuit Superstars è un racing game arcade con una formula diversa dal solito, gli sviluppatori di Original Fire Games hanno pensato di rinnovare la tradizionale formula dei giochi di corse proponendo un titolo adatto sia ai neofiti che ai giocatori più appassionati.

"Circuit Superstars offre una combinazione unica tra azione arcade con visuale dall'alto e il realismo delle simulazioni motoristiche. Gareggia, detta il ritmo e diventa una stella del circuito!"

Ad un primo impatto il gioco può ricordare Micro Machines di Codemasters e il team di sviluppo non ha fatto mistero di aver preso ispirazione da questo titolo, oltre da altri classici del genere come Death Rally, Reckless Racing e VS Racing, molto popolari su smartphone e tablet.

Ma cosa troveremo in Circuit Superstars? Tracciati e auto appartenenti a tutte le principali epoche degli sport motoristici dagli anni '60 ad oggi, con veicoli Gran Turismo e monoposto. Ampie le possibilità di personalizzazione dei piloti e delle vetture, con la possibilità di competere in singolo oppure in multiplayer fino a quattro giocatori in locale via split-screen.

Circuit Superstarsè atteso nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la data di uscita non è ancora stata annunciata dal publisher.