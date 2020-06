Ciri in Cyberpunk 2077: un artista prova ad immaginarla in una concept art

Si sa, CD Projekt RED è solita inserire nei propri giochi numerosi easter egg e sono in molti i fan della software house polacca convinti che ne vedremo delle belle anche in Cyberpunk 2077. A questo proposito, qualcuno ha provato ad immaginare come potrebbe essere un NPC di Night City con un aspetto simile alla bella Ciri.

La concept art è stata pubblicata su Reddit dall'utente mlmach6 ed è davvero ben realizzata: nell'immagine vediamo infatti il personaggio che abbiamo conosciuto in The Witcher 3: Wild Hunt con i capelli lunghi e bianchi ed una serie di innesti cibernetici che la rendono perfetta per il nuovo gioco targato CD Projekt RED. Chissà se all'uscita del gioco, esplorando con attenzione l'editor del protagonista V e trascorrendo al suo interno un po' di tempo, qualcuno riuscirà a creare un personaggio dalle fattezze simili a quanto visto nell'immagine di mlmach6.

Prima di lasciarvi a questa splendida concept art, vi ricordiamo che il prossimo 25 giugno 2020 si terrà il Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077, evento durante il quale verrà nuovamente mostrato il gameplay del titolo. Noi seguiremo l'evento sul canale Twitch di Everyeye e, subito dopo la chiusura, vi parleremo approfonditamente del gioco, dal momento che Francesco Fossetti ha avuto modo di giocare a Cyberpunk 2077 per ben 4 ore.