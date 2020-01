Dopo Ciri, anche Geralt debutta in Resident Evil 2 Remake con una mod

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la Ciri Mod per Resident Evil 2 Remake, una mod molto semplice che sostituisce la skin di Claire con quella del celebre personaggio di The Witcher 3. Ora è disponibile anche la Geralt Mod, realizzata dallo stesso autore.

Scaricando il file da NexusMod sarà dunque possibile sostituire il modello di Leon con quello di Geralt di Rivia, protagonista della serie CD Projekt RED. Come sottolineato nelle note diffuse dall'autore, la mod può essere usata solamente sulla skin "Arklay Sheriff" e non è compatibile con altri costumi o con l'outfit base del personaggio.

Rispetto alla precedente mod, questa versione presenta animazioni del volto più curate e altre piccole modifiche estetiche e tecniche che rendono la skin ancora più realistica, queste migliorie verranno presto implementate anche per Ciri.

Tra le mod più recenti per Resident Evil 2 segnaliamo Dr. DisRespect al posto di Mr.X e Ellie di The Last Of Us in RE2, la community sta sviluppando numerosi file di modifica amatoriale tutti accolto in maniera positiva da pubblico e critica, introducendo personaggi di serie TV, cartoni animati, film e protagonisti di altri videogiochi, come accaduto nel caso di Geralt e Ciri.