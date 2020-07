Ciri di The Witcher è il miglior personaggio femminile dei videogiochi per un sondaggio

Secondo un sondaggio del rivenditore inglese OnBuy che ha coinvolto oltre 3.000 giocatori, Ciri è l'eroina dei videogiochi più apprezzata in assoluto, persino più amata di una icona pop come Lara Croft.

La celebre archeologa deve accontentarsi del secondo posto, con la Principessa Zelda che completa il podio. Quarto posto per l'agguerrita Ellie di The Last Of Us mentre al quinto posto troviamo la Principessa Peach. Clementine di Telltale's The Walking Dead occupa il sesto posto, a seguire Elizabeth di BioShock Infinite, Cortana di Halo, Alyx di Half-Life e Tifa di Final Fantasy VII.

Migliori personaggi femminili videogiochi

Ciri

Lara Croft

Principessa Zelda

Ellie

Principessa Peach

Clementine

Elizabeth

Cortana

Alyx Vance

Tifa Lockhart

Siete d'accordo con questa classifica oppure no? E' vero che negli ultimi anni, grazie al successo di The Witcher 3 Wild Hunt e della serie TV Netflix, Ciri è diventata un personaggio molto popolare e sono sempre di più i cosplay a lei ispirati, inoltre si mormora di un possibile ruolo come protagonista nel prossimo gioco della serie CD Projekt RED, che non dovrebbe intitolarsi The Witcher 4.

Lara Croft continua a mantenere una buona popolarità così come la Principessa Zelda, con quote in rialzo dopo il successo di Breath of the Wild. Stupisce forse l'ultima posto di Tifa, uno dei personaggi femminili più iconici dell'universo di Final Fantasy.