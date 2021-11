Citadel: il nuovo gioco Valve per Steam Deck è un mix tra Half-Life e un RTS

Dopo aver ribadito come Half-Life 3 sia ancora in sviluppo come prototipo, il founder di Valve News Network ha rivelato l'esistenza di un gioco denominato Citadel e in arrivo su Steam Deck. Ma di cosa si tratta esattamente?

Citadel (nome in codice del progetto) viene descritto da Tyler McVicker come un gioco FPS/RTS fortemente incentrato sulla co-op, per rendere l'idea si parla di un progetto a metà tra Left 4 Dead e Alien Swarm o di un "misto tra Half-Life e un gioco di strategia in tempo reale."

McVicker è a conoscenza di Citadel da molti anni e le sue ricerche sul gioco sono iniziate nel lontano 2018, ad oggi il progetto avrebbe subito numerosi cambiamenti e allo stato attuale Valve lo avrebbe ripensato appositamente per Steam Deck, con bene in mente il sistema di controllo della console.

Citadel potrebbe uscire tra 18 o 24 mesi, Valve è ora impegnata nella produzione e nel pianificare la fase di lancio di Steam Deck ma lo sviluppo del gioco continua, seppur a ritmi non troppo rapidi. In ogni caso lo stesso McVickar sottolinea come il tutto sia solamente frutto di rumor e informazioni recuperate dai dataminer, dunque non ci sono certezze che quanto riportato corrisponda al vero.