Le citazioni più belle ed emozionanti della saga di Final Fantasy

Negli suoi oltre trent'anni di vita, la serie di Final Fantasy ci ha trasmesso grandi emozioni e il merito è stato non solo delle trame che l'hanno contraddistinta, ma anche dei personaggi che le hanno particolareggiate. Alcune delle loro frasi ci sono rimaste nel cuore. Riscopriamo alcune delle più belle citazioni della saga.

Final Fantasy VII

Il settimo capitolo è da sempre uno dei più amati all’interno dell’intera saga, come dimostra la sua continua espansione nella compilation espressamente riservata a questo episodio, nonché la trilogia remake che si appresta a continuare con la seconda parte in Final Fantasy 7 Rebirth.

Di citazioni ce ne sarebbero tante, ma ce ne sono due rimaste particolarmente impresse. La prima, nel momento più fatidico che tutti gli appassionati ricorderanno è quella pronunciata da Cloud: "Aerith non parlerà più, non riderà più, non piangerà più...né si arrabbierà... Che ne sarà di noi... cosa dovremmo fare? E che ne è del mio dolore? Sento le dita informicolarsi. Ho la gola secca. Gli occhi mi bruciano!"

Un'altra riflessione emblematica arriva da Tifa, da sempre molto attenta ai sentimenti del protagonista e al suo modo molto singolare di esprimerli: "Le parole non sono l'unico mezzo per dire alle persone cosa pensi."

Final Fantasy VIII

L'ottava fantasia finale ci narra la storia d'amore fra Squall e Rinoa. Come Cloud nel precedente capitolo, anche il protagonista di Final Fantasy VIII ha un carattere schivo e introverso, almeno in apparenza, come capiamo spesso ascoltando i suoi pensieri: “Non credevo fosse così lontano. Certo che sono davvero cambiato. Io mi preoccupo di quello che la gente pensa di me, per questo non voglio far conoscere troppo di me agli altri. Odio questa parte di me, voglio nasconderla. Mi sento al sicuro quando la gente pensa che son freddo e il mio pensiero è imperscrutabile.”

Pian piano la personalità di Squall si ammorbidisce grazie ai sentimenti che maturano per la sua amata e a una visione più chiara del mondo che lo circonda.

Final Fantasy IX

Il nono capitolo della serie è contraddistinto da un'atmosfera generalmente più scansionata, ma anche Final Fantasy 9 è ricco di momenti emozionanti. Alcune storie, in particolari, sono particolarmente struggenti, come quella di Freija, a cui si deve la frase seguente:"Essere dimenticati è peggio che morire" Dimenticata dal suo amato, Freija non riesce a darsi pace. Nella sua amara riflessione, e anche nel suo bellissimo tema musicale, è racchiusa l'intera lotta che la draghiera sta combattendo per riappropriarsi di una felicità che sembra ormai lontana.

Final Fantasy X

Anche la storia di Final Fantasy X è costellato di momenti emozionanti e uno dei motivi per cui è ad oggi ancora così amato va rintracciato indubbiamente nel suo memorabile cast di personaggi. Tra loro, spicca la dolce ma determinata Yuna, di cui ricordiamo fra tutte questa frase: “No. Mio padre voleva…eliminare il dolore! Non occultarlo con delle menzogne! Volevo bene a mio padre. Perciò…vivrò, anche se dovrò soffrire! Per vincere il dolore! Vivrò e sarò forte! Non so quando, ma lo sconfiggerò. E senza false speranze."

Trilogia di Final Fantasy XIII

Nonostante alcuni lo considerino la pecora nera dei Final Fantasy, la trilogia di Final Fantasy XIII ha saputo comunque regalare ai fan della serie dei momenti davvero degni di nota, con personaggi tratteggiati e una serie di intricate vicende da scoprire. Vi ricordiamo due citazioni particolarmente belle. La prima è di Vanille e viene pronunciata in Final Fantasy XIII: “Avrei potuto fermare la pioggia. Le lacrime, invece, continuavano a scorrere.” La seconda, invece, è di Lightning in Final Fantasy XIII-2: “E’ la più grande debolezza degli umani. Preferiamo la felicità del passato alle incertezze del futuro”.

Final Fantasy XV