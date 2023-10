Cities Skyline 2, pacchetti di edifici gratis in arrivo per tutti! Le città si espandono

Colossal Order e Paradox Interactive continuano a lavorare senza sosta per offrire un'esperienza quanto più travolgente per i fan del sequel del primo Cities Skyline: due giorni fa è giunta la prima patch post-lancio di Cities Skyline 2 che prede i major update, ma le novità in arrivo sono davvero tante e, soprattutto, gratis.

Dopo aver fatto sapere al proprio pubblico di aver lavorato con numerosi modder, ovvero "con alcuni dei vostri creatori preferiti, tra cui Titan, bsquiklehousen, Darf, RichardShi" e molti altri, sappiamo che nel prossimo futuro arriveranno otto Free Region Packs via Paradox Mods per Cities Skyline 2. Il team di sviluppo è quindi alle prese con la realizzazione di circa 3500 nuovi edifici disponibili tramite otto pack regionali: Giappone, Regno Unito, USA (costa orientale e occidentale), Cina, Francia, Europa Orientale e Germania.

Gli otto anni di onorato servizio del primo Cities Skyline hanno lasciato spazio a Cities Skyline 2 e alle sue tante innovazioni con una grafica da ammirare. L'uscita del gioco su PC nel mese di ottobre ha dato il via ad una nuova avventura per i fan dell'esperienza videoludica simulativa. A distanza di pochi giorni dal day one (24 ottobre), però, si inizia già a parlare di una grande quantità di contenuti in arrivo nel prossimo futuro.