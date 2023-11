Cities Skylines 2 si aggiorna: quali sono le migliorie e ottimizzazioni della Patch 2?

In attesa delle ricche novità promesse dai Major Update di Cities Skylines 2 e dell'arrivo del titolo su PS5 e Xbox Series X|S, il supporto post-lancio del gestionale cittadino di Colossal Order prosegue su PC con la Patch 2, un aggiornamento che porta in dote numerose migliorie e ottimizzazioni

Dalle pagine del forum ufficiale di Paradox, gli sviluppatori finlandesi informano tutti i 'sindaci virtuali' di essere intervenuti su diversi aspetti dell'esperienza di gioco tramite bilanciamenti, correzioni di bug e ottimizzazioni alle prestazioni.

La patch è già disponibile da venerdì 3 novembre per chi ha acquistato il gioco su Steam ed è destinata ad approdare su Microsoft Store entro i prossimi giorni. Nelle note che accompagnano il rollout del secondo aggiornamento post-lancio di Cities Skylines 2 troviamo delle modifiche al sistema di gestione del Level of Detail di edifici, veicoli e alberi, come pure dei cambiamenti alle texture di diversi elementi grafici secondari, due interventi che dovrebbero impattare positivamente sul framerate a prescindere dai parametri grafici selezionati.

Con la Patch 2, spazio anche a numerose modifiche nel sistema di gestione degli uffici e degli edifici commerciali e a delle ottimizzazioni estese per l'illuminazione e alla gestione della cache virtuale per le texture, come pure a delle modifiche sulle traduzioni multilingua nell'interfaccia. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Cities Skylines 2, tante innovazioni e una grafica da ammirare.