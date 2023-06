Cities Skylines 2: Colossal Order rivoluziona l'IA del traffico e introduce gli incidenti

Dopo aver svelato tutti i segreti del Road Tool 2.0 di Cities Skylines 2, il team di Colossal Order pubblica un nuovo video diario che descrive il lavoro svolto per rivoluzionare l'IA deputata a gestire il traffico, dai flussi dei pendolari al rischio di incidenti per i singoli veicoli.

Il nuovo sistema integrato dagli sviluppatori finlandesi si premurerà di gestire in maniera più realistica aspetti come il calcolo del percorso più breve delle auto e dei mezzi di trasporto, la congestione del traffico in base all'ora del giorno e all'alternanza delle stagioni, l'accesso ai parcheggi, l'utilizzo delle corsie e persino gli incidenti.

Le scelte che compiremo tracciando la fitta rete di strade e autostrade avranno degli effetti diretti e immediati sul traffico, e con esso sull'attrattività dei quartieri, sull'efficienza dei trasporti pubblici, sul benessere dei propri cittadini e sul denaro che fluirà nelle casse comunali.

Il lancio di Cities Skylines 2 è previsto per il 24 ottobre su PC e nella doppia versione console per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate tante immagini e info sul gameplay di Cities Skylines 2.