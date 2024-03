Cities Skylines 2: il DLC Beach Properties ha la valutazione più bassa di tutte su Steam

I primi mesi dopo il lancio di Cities Skylines 2 non sono stat facilissimi: Colossal Order ha dovuto gestire una community sempre più tossica e sono state diverse le lamentele per più contenuti mancati come ad esempio il supporto alle mod. Adesso si aggiunge un record negativo su Steam.

Il DLC Beach Properties di Cities Skylines 2 da poco pubblicato è stato infatti colpito da un'autentica ondata di recensioni negative da parte degli utenti che lo hanno portato a divenire il prodotto con la valutazione più bassa in assoluto sull'intera piattaforma di Valve. Nel momento in cui scriviamo Beach Properties ha solo il 4% dei voti favorevoli su 787 recensioni, con il pacchetto di risorse a tema spiaggia che non ha ottenuto in alcun modo l'interesse dei fan. In generale l'opera targata Colossal Order ha ottenuto reazioni contrastanti da parte dei giocatori da quando è divenuta realtà su PC nell'ottobre del 2023, con solo il 55% delle valutazioni positive su Steam basate però su oltre 36.000 recensioni degli utenti.

Il risultato estremamente negativo ottenuto da Beach Properties fa ancora più impressione se si pensa che i prodotti disponibili su Steam sono quasi 69.000 tra giochi completi, DLC e add-on di varia natura. Nella nostra recensione di Cities Skylines 2 abbiamo comunque evidenziato come il gestionale pubblicato da Paradox Interactive abbia grandi qualità, pertanto a prescindere almeno una chance la merita.

