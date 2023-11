Cities Skylines 2: nessun DLC a pagamento per ora, priorità ai problemi tecnici

Negli scorsi giorni è stata pubblicata la Patch 2 di Cities Skylines 2, che ha apportato una serie di migliorie alle prestazioni oltre alla correzione di più bug. Ma per veri e propri DLC si dovrà aspettare ancora un po' stando a quanto dichiarato da Mariina Hallikainen, CEO di Colossal Order.

Negli attuali piani degli sviluppatori, infatti, la massima priorità ce l'ha la risoluzione di tutti i bug e problemi tecnici più evidenti segnalati dalla community, e fino a quando non verranno risolti non si parlerà di contenuti scaricabili a pagamento. "Non pubblicheremo nuovi contenuti a pagamento per Cities Skylines II fino a quando non avremo portato le performance del gioco agli standard che vogliamo", dichiara Hallikainen, che aggiunge: "Inizieremo inoltre a prendere in considerazione i vostri suggerimenti per arricchire Cities Skylines II, aggiungendo ad esempio elementi 'quality of life' già presenti nel predecessore e che non sono stati inclusi nel seguito a causa di limiti di tempo".

Hallikainen assicura infine che "Colossal Order continuerà a lavorare su Cities Skylines II in modo che raggiunga così il suo massimo potenziale". A questo punto non resta che attendere ulteriori patch volte a migliorare sempre di più il nuovo episodio della serie gestionale prodotta da Paradox Interactive, in modo così da risolvere i problemi tecnici che ancora persistono. Per ulteriori approfondimenti la nostra recensione di Cities Skylines 2 è a portata di clic.