Cities Skylines 2: l'erede di SimCity incanta nel trailer gameplay dell'Xbox Showcase

Durante l'Xbox Games Showcase che ha mostrato il prime scene di gioco del GDR Avowed, Colossal Order ha fatto felici tutti gli appassionati di city builder con l'attesa World Premiere del gameplay Cities Skylines 2.

Il secondo capitolo della serie della software house finlandese che ha raccolto l'eredità spirituale di SimCity promette rivisitare il genere per offrirci l'opportunità di creare e gestire enormi città che prenderanno vita con sistemi di trasporto riprodotti realisticamente, un'infinità di opzioni di costruzione e funzionalità avanzate per la personalizzazione, con supporto per il modding su PC.

Come mostrato nel nuovo video gameplay di Cities Skylines 2, l'evoluzione dei city builder sintetizzata da Colossal Order si concretizzerà quindi con una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni prestazionali che andranno ad abbracciare ogni aspetto dell'esperienza gestionale, come pure la grafica, l'accessibilità e la fruibilità dei diversi sottosistemi per plasmare quartieri, autostrade e metropoli.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video ingame del gestionale nextgen Cities Skylines 2 e vi informiamo che il nuovo, ambizioso city builder di Colossal Order sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nella ludoteca degli abbonati a Xbox e PC Game Pass.