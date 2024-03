Cities Skylines 2 si espande: in arrivo una delle funzionalità più richieste dai fan

Dopo aver manifestato pubblicamente i rimpianti per il lancio di Cities Skylines 2, Colossal Order guarda con fiducia al futuro del gestionale cittadino per preannunciare l'imminente arrivo di una delle funzionalità più richieste dai fan della serie che ha raccolto l'eredità spirituale di SimCity.

Chi segue con attenzione il percorso di sviluppo intrapreso dal team finlandese che sta dando forma a Cities Skylines 2 saprà già che Colossal Order ha preferito commercializzare il titolo senza integrare una delle funzioni più amate e utilizzate dagli appassionati del primo capitolo: ci riferiamo ovviamente alle mod.

Ebbene, dalle colonne del forum ufficiale di Paradox apprendiamo che Colossal Order si sta preparando a lanciare la fase di beta testing per gli strumenti gratuiti da utilizzare per sviluppare e condividere espansioni fan made, pacchetti aggiuntivi amatoriali e modifiche agli aspetti legati alla progressione delle attività da svolgere per gestire la propria metropoli digitale.

Ad accompagnare la beta degli strumenti per le mod di Cities Skylines 2 ci sarà il primo Asset Pack 'ufficiale' Beach Properties e un Major Update che porterà in dote tantissimi interventi, migliorie e ottimizzazioni per gameplay e prestazioni: sia il supporto in beta per le mod che l'espansione premium e l'update gratuito saranno disponibili dalla prossima settimana. Mentre aspettiamo di testare gli strumenti integrati nel sistema di creazione e condivisione delle mod, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Cities Skylines 2.

