Cities Skylines 2: il lato GDR del city builder nel video sui trasporti pubblici

Dopo aver descritto gli interventi compiuti per rivoluzionare il traffico in Cities Skylines 2, il team di Colossal Order dedica il nuovo video diario di sviluppo ad uno degli aspetti più importanti del city builder, ovvero i trasporti pubblici.

Il filmato datoci in pasto dagli sviluppatori finlandesi conferma la completa riformulazione del sistema di progressione deputato a gestire lo sblocco dei mezzi di trasporto: nel primo capitolo di Cities Skylines, i giocatori potevano accedere alle diverse tipologie di trasporti pubblici solo raggiungendo determinati target di popolazione. Tale sistema, però, risulta essere ormai obsoleto e limitante in funzione degli strumenti che i giocatori avranno a disposizione nel sequel per pianificare la costruzione delle metropoli che imperleranno l'enorme mappa.

Di conseguenza, il team di Colossal Order ha deciso di introdurre un sistema di progressione dei trasporti pubblici mutuato dai giochi di ruolo: i 'sindaci virtuali' che vorranno sbloccare bus, tram, treni, aerei, navi, taxi e funivie dovranno spendere dei Punti di Sviluppo ottenuti nel corso della partita.

Le dinamiche di gameplay simil-ruolistiche legate allo sblocco di questi misteriosi Punti di Sviluppo verranno descritte con dovizia di particolari nel prossimo video diario di Colossal Order: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del trailer sui trasporti pubblici e vi ricordiamo che Cities Skylines 2 arriverà il 24 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel Game Pass. Se invece volete approfondire ulteriormente la conoscenza di questo ambizioso progetto, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su Cities Skylines 2, il city builder tra enormi città e distastri naturali.