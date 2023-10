Cities Skylines 2: la prima Patch post-lancio precede i Major Update, ecco le novità

La chiusura dei bug e dei problemi di prestazioni al lancio di Cities Skylines 2 sono la priorità di Colossal Order: il team che ha dato forma al nuovo gestionale cittadino appena approdato su PC e Game Pass ci informa di aver pubblicato la prima patch e di essere già al lavoro sui futuri update.

Dalle colonne del forum ufficiale di Paradox, il team finlandese spiega di aver reso disponibile da oggi, giovedì 27 ottobre, la prima patch post-lancio di Cities Skylines 2 e di provvederne al rollout su Microsoft Store 'entro breve'.

L'aggiornamento apporta diversi cambiamenti al sistema di gestione della nebbia volumetrica, della profondità di campo e della distanza di visuale, ossia alcuni degli aspetti più impattanti sulle prestazioni del titolo. L'update promette di rendere ancora più fluida e stabile l'esperienza di gioco offerta da Cities Skylines 2 grazie alle modifiche compiute sul sistema di illuminazione globale e alla chiusura dei problemi segnalati dalla community come gli stutter, il framerate su configurazioni hardware di fascia alta e i crash nel caricamento delle mesh con impostazioni grafiche basse.

Per quanto concerne i futuri update, Colossal Order ribadisce il proprio impegno per supportare FSR2 e DLSS2 in Cities Skylines 2, ma solo dopo aver risolto un problema di compatibilità nell'utilizzo del Temporal Anti-Aliasing. L'obiettivo a breve-medio termine della software house finlandese è perciò quello di ottimizzare il titolo per garantire un framerate più elevato e un'esperienza di gioco più stabile, per poi gettare le basi dei futuri aggiornamenti e degli interventi per ampliare il perimetro ludico e contenutistico dell'erede di SimCity tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Cities Skylines 2.