Cities Skylines 2 ha perso il 70% di utenti su Steam: confronto con il primo gioco

Il lancio del nuovo gestionale di Colossal Order era stato positivo: Cities Skylines 2 aveva raggiunto il primo posto tra i più venduti su Steam ed ha avuto un picco di utenti pari a 104.697 al day one. In poche settimane però i numeri sono drasticamente calati.

Nelle scorse 24 ore, infatti, Cities Skylines 2 non è andato oltre i 23.429 giocatori attivi contemporaneamente, con inoltre una media di 31.291 persone negli ultimi quattro giorni: ciò significa un calo pari al 70.2% rispetto all'apice toccato al momento dell'esordio sulla piattaforma di Valve. Tuttavia, facendo un paragone con i numeri registrati dall'originale Cities Skylines all'epoca della sua uscita nel 2015, l'andamento del seguito sembra seguire in realtà lo stesso iter.

Al momento del suo esordio il 10 marzo 2015, infatti, il primo episodio aveva raggiunto quota 57.421 utenti, scesi poi a 26.873 il successivo primo aprile. Facendo infine una media dei dati relativi all'1, 19, 20 e 21 aprile 2015, le persone alle prese con Cities Skylines sono stati all'incirca 17.785: ciò significa che in circa un mese il primo episodio è andato incontro a un calo del 69.1%, in linea dunque con i risultati registrati da Cities Skylines 2 in un periodo di tempo molto simile.

In poche parole, dunque, l'andamento di Cities Skylines 2 potrebbe semplicemente essere fisiologico nonché normale amministrazione per questo tipo di giochi, al netto comunque del netto calo di utenti attivi registrato. In ogni caso gli sviluppatori stanno apportando tanti miglioramenti a Cities Skylines 2 con le ultime patch pubblicate, ed ulteriori perfezionamenti dovrebbero arrivare nel prossimo futuro. Chissà, magari con future novità sostanziose i numeri dell'apprezzato gestionale torneranno a salire.