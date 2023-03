Cities Skylines 2: potrete creare città enormi, ma occhio ai disastri naturali!

Nella giornata del 6 marzo Paradox Interactive ha annunciato ufficialmente Cities Skylines 2, seguito dell'apprezzato city builder pubblicato originariamente su PC nel 2015 e poi convertito su ogni console attuale. Ed il nuovo episodio si prospetta ancora più ricco di contenuti rispetto al predecessore.

Il portale True Achievements ha infatti già diffuso gli obiettivi della versione Xbox Series X/S, 40 in totale per un complessivo di 1000 punti. La lista conferma che Cities Skylines 2 offrirà ben 150 caselle per la personalizzazione della mappa, un grosso passo avanti rispetto alle 81 caselle del primo gioco: ciò permetterà dunque di creare città ancora più grandi ed articolate, nel tentativo di riempirle con un numero sempre più ampio di cittadini (un obiettivo richiede per l'appunto di raggiungere una popolazione di 100.000 abitanti).

Ma non sarà tutto rose e fiori, dato che i giocatori dovranno fare i conti anche con una nutrita serie di disastri e calamità naturali che metteranno a dura prova la gestione della vostra piccola metropoli: bufere, infestazioni di ratti, terremoti ed incendi sono soltanto alcuni dei grossi inconvenienti che gli utenti saranno chiamati a risolvere, in modo da garantire ai propri cittadini di vivere serenamente nella città all'avanguardia che costruiremo un poco alla volta.

Oltre alla versione Xbox (Game Pass incluso), Cities Skylines 2 arriverà anche su PC e PlayStation 5, confermandosi un progetto esclusivamente di nuova generazione. Il gioco è atteso nel corso del 2023, sebbene per il momento manchi una data più precisa.