Cities Skylines 2: Punti di Sviluppo e trasporti pubblici nel nuovo video gameplay

Dopo il video sul lato GDR di Cities Skylines 2, i ragazzi di Colossal Order entrano nel merito del lavoro che stanno portando avanti per evolvere e rendere più divertente il sistema di gestione dei trasporti pubblici.

Dai treni ai pullman, passando per i taxi, i tram, gli aerei, i traghetti e le navi cargo, i giocatori avranno tantissime opportunità per espandere la propria rete di trasporti pubblici e riuscire, così facendo, ad alleggerire il traffico autostradale.

Come spiegato dalla stessa software house finlandese, il sistema di progressione deputato a gestire lo sblocco delle diverse tipologie di trasporti pubblici (ma non solo) sarà affidato ai Punti di Sviluppo: diversamente dal passato, infatti, non basterà raggiungere un determinato target di popolazione ma bisognerà accumulare i punti di esperienza necessari ad accedere a edifici, trasporti e servizi avanzati.

A rendere ancora più strutturata (e quindi divertente) l'esperienza di gioco ci penserà la nuova interfaccia del sistema di gestione dei trasporti pubblici, attraverso la quale poter modificare celermente i punti di sosta, il percorso dei singoli mezzi e persino le tariffe da applicare a ciascuna tratta.

Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che Cities Skylines 2 sarà disponibile dal 24 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass su PC e console Xbox di ultima generazione. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Cities Skylines 2, il city builder tra distastri naturali ed enormi città.