Cities Skylines 2: quando arriva l'editor di mappe? Colossal Order chiede pazienza

Dopo aver illustrato i tanti interventi di ottimizzazione con l'ultima Patch di Cities Skylines 2, il team di Colossal Order fonisce degli importanti aggiornamenti sulle tempistiche di lancio dell'editor di mappe e degli strumenti per il modding del codice del nuovo esponente dei gestionali cittadini.

Nel consueto intervento settimanale sulle pagine del forum di Paradox, la software house finlandese interagisce con i tanti appassionati della serie che attendono con impazienza delle novità sugli strumenti creativi per dare forma, appunto, alle mod e alle mappe personalizzate di Cities Skylines 2.

A detta di Colossal Order, la realizzazione di questi strumenti richiederà più tempo del previsto poiché il team ritiene prioritario intervenire sull'ottimizzazione e sul bilanciamento dell'esperienza di gioco offerta dal gestionale cittadino, in virtù della complessità del lavoro da svolgere sui singoli elementi ludici e contenutistici di un titolo così stratificato.

Proprio per questo, i ragazzi di Colossal Order intendono dedicare tutto il tempo necessario a questi interventi, di conseguenza i prossimi aggiornamenti verranno lanciati con minore frequenza per portare in dote il maggior numero possibile di migliorie, correttivi e aggiunte ludiche sulla scorta delle richieste della community.

Il team di Colossal Order ritiene perciò che l'editor di Cities Skylines 2 dovrebbe richiedere ancora due mesi di lavoro, prima di poter essere distribuito gratuitamente a tutti i giocatori: gli strumenti creativi per modificare le mappe, gli edifici e le funzioni logiche del titolo, quindi, non vedranno la luce prima dell'inizio del 2024. In attesa di ulteriori dettagli sull'editor e sulle tempistiche di lancio delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo alla nostra recensione di Cities Skylines 2.