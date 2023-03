Cities Skylines 2: quando esce e sarà su Game Pass al lancio?

Paradox Interactive ha annunciato Cities Skylines 2, sequel dell'omonimo city builder che tanto successo ha riscosso negli ultimi dieci anni, nato su PC e arrivato su numerose altre piattaforme con ottimi risultati e milioni di copie vendute.

Sappiamo ancora poco su Cities Skylines 2, gli sviluppatori hanno pubblicato solamente un trailer in CGI promettendo che questo sequel espanderà le meccaniche city builder del primo episodio, offrendo numerose opzioni di gameplay e presentando un comparto tecnico migliorato.

Maggiori informazioni sul gioco verranno diffuse più avanti, così come la data di lancio. Quando esce Cities Skylines 2? Il lancio è fissato nel corso del 2023 su PC e console di attuale generazione, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Ma c'è anche una notizia altrettanto interessante ed è l'aggiunta di Cities Skylines 2 al catalogo Game Pass sin dal lancio, questo vuol dire che al day one il gioco di Paradox sarà disponibile senza costi aggiuntivi su PC Game Pass e Xbox Game Pass, niente è dato sapere invece per quanto riguarda il possibile arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium.

In Cities Skylines 2 si potranno creare città enormi e non mancano i disastri naturali, con le catastrofi che avranno un forte impatto sulle meccaniche di gioco.