Cities Skylines 2 è realtà! Il gestionale nextgen arriva nel 2023 anche su Game Pass

Lo spettacolo digitale del Paradox Showcase aperto dal reveal di The Lamplighters League viene 'chiuso col botto' da Colossal Order con l'annuncio ufficiale di Cities Skylines 2, il sequel dell'ormai celebre gestionale cittadino che ha saputo conquistare milioni di appassionati raccogliendo l'eredità di SimCity.

Il nuovo progetto della software house finlandese trarrà forza dal lavoro svolto sul primo capitolo della serie per consentire agli appassionati del genere di immergersi in quella che gli stessi autori di Colossal Order descrivono come "una rivisitazione moderna del genere city building dove poter creare e gestire città che prendono vita come mai prima d'ora, complete di sistemi di trasporto ed economici riprodotti realisticamente, un'infinità di opzioni di costruzione e personalizzazione e funzionalità avanzate di modding".

L'evoluzione dei city builder sintetizzata da Colossal Order si concretizzerà con una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni prestazionali che interesseranno ogni aspetto dell'esperienza gestionale. Il trailer di presentazione di Cities Skylines non fornisce ulteriori dettagli sul gameplay, ma in compenso ci permette di fissarne la finestra di lancio al 2023 in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre dal reveal trailer del Paradox Showcase apprendiamo che Cities Skylines 2 sarà disponibile 'gratis' dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.