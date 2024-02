Cities Skylines 2, il rimpianto di Colossal Order: il lancio senza supporto alle mod

Non solo ancora si attende di scoprire quando arriva l'editor di mappe di Cities Skylines 2, ma un altro elemento mancante all'interno dell'apprezzato gestionale è il supporto alle mod, altra opzione molto richiesta dalla community ma sulla quale per ora tutto tace.

Proprio la mancata disponibilità del supporto alle mod già al lancio del citybuilder sembra essere un rimpianto per Colossal Order, almeno stando a quanto fatto intendere dalla CEO Mariina Hallikainen in un post ufficiale volto ad aggiornare i fan sui piani futuri della compagnia in modo così da tranquillizzare i giocatori preoccupati per il futuro di Cities Skylines II. Stando a quanto riferito da Hallikainen, sembra che il supporto per le mod era effettivamente previsto già al lancio del gioco, tuttavia la mancanza di tempo per implementarlo, dovuta in particolare ai problemi tecnici che affliggevano il prodotto e che hanno richiesto lavoro extra per essere risolti, ha costretto Colossal Order a posticipare la sua distribuzione in un secondo momento.

In un precedente aggiornamento, dove lo studio finlandese ha manifestato preoccupazione per la community di Cities Skylines 2 sempre più tossica, si è sottolineato che attualmente la priorità della compagnia è per l'appunto distribuire al più presto il supporto ufficiale alle mod, tuttavia per adesso ancora non ci sono dettagli chiari su quando sarà disponibile.