Cities Skylines 2 rinviato su PS5 e Xbox Series X|S: arriverà nel 2024 su console

Con un post pubblicato sul suo blog ufficiale, Paradox Interactive ha annunciato che le versioni console di Cities Skylines 2 non arriveranno ad ottobre insieme all'edizione PC. Il city builder debutterà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S soltanto nel prossimo anno.

Coloro che hanno intenzione di giocare a Cities Skylines 2 su PC potranno iniziare a farlo a partire dal 24 ottobre, esattamente come previsto nei piani originali. Chi intende acquistare il gestionale su PlayStation e Xbox, invece, dovrà attendere sino alla primavera del 2024. Paradox ha confermato di aver bisogno di più tempo per rifinire l'aspetto tecnico del gioco sulle console Sony e Microsoft.

"Stiamo lavorando duramente per preparare il gioco per la sua uscita il 24 ottobre. Nel farlo, ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di più tempo per raggiungere gli obiettivi di qualità che ci siamo prefissati su console", ha precisato il publisher. "Poiché vogliamo offrire la migliore esperienza ai nostri giocatori, abbiamo modificato la finestra di lancio per Xbox e PS5 alla primavera del 2024. Il tempo aggiuntivo ci consentirà di concentrarci sulla rifinitura della qualità e delle prestazioni su tutte le piattaforme. Presto condivideremo ulteriori aggiornamenti sulla finestra di rilascio della console".

In attesa di ricevere informazioni più precise riguardanti l'uscita su console, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Cities Skylines 2 per saperne di più sul gestionale sviluppato da Colossal Order.