Cities Skylines 2 e i segreti del gameplay: le novità delle Zone e dei Servizi in video

Al trailer di Cities Skylines 2 sui Punti di Sviluppo s'accompagnano i filmati di approfondimento realizzati dai ragazzi di Colossal Order per descrivere le novità apportate alle Zone e ai Servizi.

L'impegno della software house finlandese è quello di dare forma al city builder più profondo, realistico e divertente che sia mai stato realizzato: in quest'ottica rientrano perciò gli sforzi profusi da Colossal Order nell'evolvere e potenziare il sistema delle Zone.

A differenza del passato capitolo della serie simulativa di Cities Skylines, i 'sindaci virtuali' del sequel avranno a disposizione tante altre tipologie di Zone per creare quartieri residenziali, commerciali, turistici e commerciali: i giocatori potranno scegliere tra un'ampia rosa di Tier per ricreare città e quartieri con densità abitative e stili diversi.

Anche per quanto riguarda i servizi ci saranno numerose novità: oltre all'immancabile ritorno delle stazioni di polizia, dei vigili del fuoco, delle scuole e degli ospedali, in Cities Skylines 2 ci sarà spazio anche per tutta una serie di servizi di assistenza sociale con personale che offrirà varie forme di sostegno ai propri cittadini, come i lavori pubblici per l'accesso a una connessione internet ultraveloce e i centri per l'impiego che si occuperanno di ricollocare i lavoratori. Tali servizi al cittadino, però, avranno un impatto significativo sulle finanze, di conseguenza spetterà ai giocatori capire come intervenire per migliorare la qualità di vita dei cittadini e garantire un'economia fiorente alle proprie metropoli virtuali.

Il lancio di Cities Skylines 2 è previsto per il 24 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo del Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Cities Skylines 2, il city builder tra distastri naturali ed enormi città.