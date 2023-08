Cities Skylines 2, i segreti del gameplay in video: non ci sono più le mezze stagioni!

Dopo il focus su Punti di Sviluppo e trasporti pubblici di Cities Skylines 2, Colossal Order confeziona un video diario interamente dedicato alle innovazioni di gameplay garantite dall'alternanza delle stagioni.

Il team di sviluppo finlandese promette di dare vita all'esperienza simulativa definitiva per gli appassionati di city builder, da qui gli sforzi profusi per fare del clima, e dell'alternanza delle stagioni, due aspetti centrali delle meccaniche strategiche e gestionali.

In Cities Skylines 2, la latitudine fittizia delle mappe inciderà profondamente nel gameplay, in funzione dei diversi climi da sperimentare e, con essi, delle sfide da affrontare per far prosperare la propria rete virtuale di metropoli. Il ciclico alternarsi delle stagioni, ad esempio, produrrà tutta una serie di effetti sul livello di attrattiva turistica, produttività e benessere dei propri concittadini: anche gli eventi atmosferici come le ondate di caldo, le pioggie intense, le bufere di neve o i tornado incideranno sulla simulazione, determinando la chiusura anticipata degli esercizi commerciali, l'aumento nella produzione di energia elettrica e disagi nella viabilità causati dagli incidenti.

In quest'ottica rientrano poi gli interventi richiesti ai giocatori per far fronte ai disastri legati al cambiamento climatico, come le spese extra da sostenere per la manutenzione stradale, la gestione dei servizi di emergenza, la ricostruzione degli edifici danneggiati e tanto altro.

Cities Skylines 2 è atteso al lancio per il 24 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il precedente approfondimento di Colossl Order con il video di Cities Skylines 2 sulle novità delle Zone e dei Servizi.