Cities Skylines 2: il lato simulativo del city builder al centro del nuovo video diario

Dopo aver discusso delle novità che caratterizzeranno il lato GDR di Cities Skylines 2, le fucine digitali di Colossal Order sfornano un video diario interamente dedicato alle dinamiche simulative che avremo modo di sperimentare seguendo le attività dei singoli abitanti virtuali della nostra metropoli digitale.

Nel filmato datoci in pasto da Colossal Order, la software house finlandese entra nel merito degli interventi richiesti a tutti coloro che vorranno dare vita alle città dei propri sogni. Se nel primo capitolo della serie di Cities Skylines l'analisi delle attività dei singoli abitanti rappresentava un aspetto accessorio dell'esperienza di gioco, nel sequel lo studio del comportamento, delle abitudini e delle necessità dei propri cittadini sarà di fondamentale importanza.

Colossal Order sottolinea infatti come gli abitanti virtuali di Cities Skylines 2 siano dei veri e propri 'agenti primari' della rete interconnessa di dati e sistemi su cui si basa la gestione degli aspetti simulativi del gameplay. All'atto pratico, tutto ciò dovrebbe tradursi in una rosa sensibilmente più ampia di scelte che i giocatori avranno a disposizione per costruire la propria metropoli.

Come spiegano gli sviluppatori, d'altronde, "sono proprio loro a determinare il futuro della città: sono coloro che popoleranno le zone residenziali, la forza lavoro delle aree industriali, i clienti delle zone commerciali. I cittadini soffriranno per se non saprai offrire loro dei servizi adeguati, ma contribuiranno alla prosperità della propria metropoli se saprai rispondere adeguatamente alle loro diverse esigenze".

In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi da Colossal Order per rendere ancora più profonda e simulativa la rappresentazione di ciascun abitante: i cittadini, ad esempio, potranno possedere animali domestici, essere maggiormente inclini a causare incidenti o crimini in funzione del contesto sociale e stravolgere la viabilità decidendo di fare acquisti in zone commerciali lontane dalla propria abitazione.

Felicità e benessere dei cittadini, di conseguenza, saranno due fattori determinanti per il successo dei 'sindaci virtuali' che vorranno pianificare le proprie metropoli servendosi degli strumenti creativi che Colossal Order metterà a loro disposizione a partire dal 24 ottobre, con l'arrivo di Cities Skylines 2 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sapevate che Cities Skylines 2 sarà disponibile al lancio su Game Pass?