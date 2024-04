Cities Skylines 2, che succede? Al via i rimborsi per il DLC Beach Properties, ecco perché

'Non tutte le ciambelle escono col buco', verrebbe da esclamare leggendo le ultime dichiarazioni rese dal team di Colossal Order nell'annunciare l'avvio della procedura per rimborsare gli acquirenti del DLC di Cities Skylines 2 fortemente criticato dalla community.

Dalle colonne di Steam, gli sviluppatori finlandesi spiegano di voler "apportare cambiamenti immediati e significativi nella nostra comunicazione con la community e nello sviluppo del gioco. D'ora in avanti ci dedicheremo completamente al miglioramento del gioco base e agli strumenti per i modder, per poi concentrarci sulle patch gratuite e sugli aggiornamenti che pubblicheremo nei prossimi mesi. Solo dopo aver completato questa fase di sviluppo ci dedicheremo ai contenuti a pagamento, di conseguenza abbiamo deciso di far slittare al 2025 l'uscita dell'espansione Bridges and Ports".

Tornando alla spinosa questione del DLC Beach Properties, criticato dai fan per i tanti bug riscontrati e per l'oggettiva inconsistenza dei contenuti presenti nell'espansione, Colossal Order spiega di essersi attivata con Steam e Paradox Interactive per avviare la procedura automatica di rimborso. La software houre finlandese sottolinea però la propria impossibilità nel garantire il rimborso per quei giocatori che hanno acquistato la Ultimate Edition di Cities Skylines 2 in Europa, in ragione della distribuzione sia fisica che digitale di questa edizione speciale: come forma di compensazione alternativa per questi utenti, Colossal Order proporrà tre Creator Pack gratuiti e la possibilità di sbloccare tre stazioni radio supplementari.

Per quanto concerne le versioni console di Cities Skylines 2, al momento l'arrivo del gestionale cittadino su PlayStation 5 e Xbox Series X|S è previsto indicativamente per il mese di ottobre. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Cities Skylines 2.

