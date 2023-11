Cities Skylines 2: tanti interventi su bilanciamento e ottimizzazioni con l'ultima Patch

Dopo aver ribadito la propria intenzione di dare priorità alla chiusura dei problemi tecnici di Cities Skylines 2, il team di Colossal Order ne dà conferma lanciando la Patch 1.0.13f, un aggiornamento che porta in dote diversi bilanciamenti e tante ottimizzazioni.

In rollout su Steam e Microsoft Store per chi ha acquistato Cities Skylines 2 e per gli abbonati al Game Pass, il nuovo update migliora ulteriormente le prestazioni e apporta tutta una serie di correttivi alle numerose meccaniche di gameplay che concorrono a dare forma all'esperienza simulativa del gestionale cittadino di Colossal Order.

L'intervento ad ampio spettro compiuto dagli sviluppatori finlandesi comprende una revisione profonda del sistema di gestione dei rifiuti, con un riequilibrio della produzione di energia elettrica degli inceneritori, del tasso di riciclaggio e della velocità di sversamento dei rifiuti non trattati delle discariche.

L'aggiornamento si premura inoltre di rivedere e bilanciare aspetti come il consumo idrico degli edifici di servizio, il comportamento dei veicoli al cambio di corsia o nelle inversioni a U e le tariffe di trasporti e parcheggi. L'update corregge poi un errore emerso nell'analisi dei dati HTTP durante la connessione e ottimizza le performance dei modelli poligonali di edifici e strutture urbane. In calce alla notizia trovate il link al forum di Paradox con le note complete dell'ultima patch, ma prima vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro approfondimento sui futuri pacchetti di edifici gratis di Cities Skylines 2.