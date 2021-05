Cities Skylines: sono ora disponibili nuovi Content Creator Pack e stazioni radio

Nel corso dell'evento organizzato da Paradox Interactive sono stati svelati nuovi giochi e anche diversi contenuti aggiuntivi per prodotti già in commercio, tra i quali troviamo anche quattro diversi pacchetti per Cities Skylines.

Parliamo nello specifico di due Content Creator Pack e di due diverse stazioni radio, Rail Hawk e Sunny Breeze, le quali includono sedici brani ciascuna da ascoltare durante le partite. Per quello che riguarda i pacchetti che introducono nuovi contenuti, Train Stations è un DLC ad opera di BadPeanut che include dodici stazioni e quattro nodi, invece Bridges & Piers contiene ventidue elementi unici e ispirati allo stile industriale creati dall'artista della community Andrés "Armesto" Cortiña.

Ecco di seguito l'elenco completo dei nuovi contenuti aggiuntivi e del relativo prezzo di vendita:

Content Creator Pack: Bridges & Piers - Prezzo: 4,99 euro

Content Creator Pack: Train Stations - Prezzo: 4,99 euro

Rail Hawk Radio - Prezzo: 3,99 euro

Sunny Breeze Radio - Prezzo: 3,99 euro

Va precisato che i pacchetti in questione sono già disponibili su tutte le piattaforme sulle quali è possibile giocare a Cities Skylines, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC.

A proposito di strategici, sapevate che Paradox ha annunciato Victoria 3, il quale sarà gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass per PC?