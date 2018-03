Cities Skylines festeggia il terzo compleanno con cinque milioni di copie vendute su PC

invitano i fan ad unirsi alle celebrazioni di questo weekend, in quantocompie tre anni sabato 10 Marzo.

Come festeggiare al meglio tre anni di questa nuova pietra miliare? L’acclamato city-builder ha venduto più di cinque milioni di copie su Windows, MacOS e Linux dal lancio. In questo lasso di tempo, Paradox e Colossal Order hanno pubblicato circa 1000 nuovi contenuti che comprendono il turismo e lo svago: paesaggio, calcio, stazioni radio, concerti, elicotteri, traghetti, monorotaie, dirigibili e molto altro ancora. Tuttavia sono i giocatori della community di Cities i veri produttori di grandi contenuti, che hanno fornito più di 144.000 mod sino ad oggi.

Negli ultimi tre anni, i fan di Cities Skylines hanno dimostrato senza dubbio, di poter sopravvivere a disastri naturali, abbondanti nevicate e anarchie di ogni genere, ma la domanda rimane….saranno in grado di sopravvivere a Marte?

Per celebrare il suo terzo anniversario e le cinque milioni di copie vendute, i giocatori di Cities Skyline riceveranno un nuovo edificio Rocket City chiamato Xchirp Launcher, un astronauta Chirper e un nuova stazione radio gratuita – Official Mars Radio! Sintonizzati su Marte a partire da questo venerdì, 9 Marzo per ascoltare nuovi brani spaziali come Perfect Wave, Mission Stardust, The Return of Sputnik, Moon Zero Two e Aiming for Jupiter.