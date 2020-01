Cities Skylines e il fotorealismo: un video mostra una metropoli in sviluppo da 16 mesi

Da agosto 2018 a dicembre 2019, lo youtuber Strictoaster si è cimentato nello sviluppo di una metropoli di Cities Skylinesper riuscire a scoprire i limiti del capolavoro gestionale e simulativo di Colossal Order e Paradox Interactive.

Nel video che conclude la sua serie di streaming incentrati sulla creazione della città fittizia di Nydal, l'autore di questo esperimento ha mostrato gli incredibili risultati raggiunti nei 16 mesi trascorsi in qualità di amministratore della metropoli.

Quasi come nel RolePlay Mod di GTA 5, lo youtuber è rimasto fedele al suo incarico ed ha evitato di gestire la città di Nydal lasciandosi andare a un'espansione incontrollata: la maggior parte del tempo impiegato da Strictoaster è stata perciò spesa nel rendere felici gli abitanti del suo microcosmo digitale, cercando di soddisfare le crescenti necessità di una comunità desiderosa di trasformare il proprio villaggio in una moderna città. Da qui le difficoltà incontrate dallo youtuber nel dare vita a questa metropoli ai limiti del fotorealismo, e non solo dal punto di vista squisitamente grafico.

Alla costante opera di miglioramento compiuta da Colossal Order, e alla bontà del videogioco che, a tutti gli effetti, può essere considerato come l'erede spirituale della serie di Sim City, abbiamo dedicato questo speciale sull'evoluzione di Cities Skylines tra mod DLC ed espansioni.