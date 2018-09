Cities Skylines è ora disponibile su Nintendo Switch

Cities Skylines, il popolare city builder di Colossal Order e Paradox Interactive, è disponibile a partire da oggi anche su Switch tramite il Nintendo eShop. L'annuncio è arrivato con un nuovo trailer mostrato durante il Nintendo Direct andato in onda questa notte.

Il gioco è stato pubblicato in origine su PC, per poi arrivare in un secondo momento su Xbox One e PlayStation 4. Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, a partire da oggi Cities Skylines è disponibile anche su Nintendo Switch, permettendo ai possessori della console ibrida di giocare con il city builder di Paradox Interactive. Tra le caratteristiche più interessanti di questa versione troviamo la possibilità di giocare nella modalità portatile, senza dimenticare l'inclusione dei due DLC After Dark e Snowfall.