Cities Skylines: Paradox Interactive lancia le mod su Xbox One

Da oggi la versione Xbox One disupporta le mod: nelle scorse oreha aggiornato il gioco sulla console diinserendo tanti nuovi contenuti creati dalla community e dagli sviluppatori stessi.

"Le mod sono una delle caratteristiche fondamentali che i fan si aspettano di trovare nei nostri giochi, e noi abbiamo sempre valutato la creatività dei nostri utenti come una delle parti migliori della community. Abbiamo collaborato con Tantalus per trovare un modo per portare le mod su console, e fare in modo che l'esperienza fosse godibile come sulle altre piattaforme. Con l'aiuto del team Xbox, siamo pronti a offrire ai fan le mod in City Skylines. Siamo impazienti di vedere quali mod potrebbero arrivare in futuro, mentre continuiamo a testare e lavorare su questi contenuti", ha affermto Sandra Neudinger, Product Manager presso Paradox Interactive. Il publisher ha poi annunciato che il Content Creator Pack, che includerà tante novità sviluppate originariamente per la versione PC da alcuni importanti modder, sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2018 su Xbox One e Playstation 4. Cosa ne pensate di questa iniziativa?

Per ulteriori informazioni e dettagli sull'edizione Xbox One di Cities: Skylines ci invitiamo a leggere la recensione di Everyeye a cura di Alessandro Mazzega.